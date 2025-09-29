Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 20:41
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мохаммеду бин Абделю Рахману Аль-Тани за недавний удар по Дохе с целью ликвидации руководства ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщает израильский канал N12.
Уточняется, что Нетаньяху провел телефонный разговор с Аль-Тани в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне и извинился за удар по катарской столице 9 сентября.
Источник канала также сообщил, что израильский премьер выразил сожаление в связи с гибелью при ударе сотрудника службы безопасности Катара.
