    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 20:41
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мохаммеду бин Абделю Рахману Аль-Тани за недавний удар по Дохе с целью ликвидации руководства ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщает израильский канал N12.

    Уточняется, что Нетаньяху провел телефонный разговор с Аль-Тани в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне и извинился за удар по катарской столице 9 сентября.

    Источник канала также сообщил, что израильский премьер выразил сожаление в связи с гибелью при ударе сотрудника службы безопасности Катара.

    Лента новостей