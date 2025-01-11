Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам от его страны направиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам от его страны направиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

По ее информации, это решение было принято по итогам совещания с участием министра обороны Израиля Исраэля Каца, руководителей служб безопасности, а также представителей, ведущих переговоры от имени уходящей и новой администраций США.

"По окончании совещания премьер-министр поручил главе разведслужбы "Моссад" Давиду Барнеа, главе Службы общей безопасности Ронену Бару, генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику Офиру Фальку отправиться в Доху с целью продолжить продвижение сделки по освобождению наших пленников", - говорится в заявлении.