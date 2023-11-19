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Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над Газой администрации Аббаса

Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над Газой администрации Аббаса Палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом не в состоянии принять на себя ответственность за управление сектором Газа по окончании проводимой сейчас там военной операции израильской армии.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 07:42
Нетаньяху отверг возможность передачи контроля над Газой администрации Аббаса

Палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом не в состоянии принять на себя ответственность за управление сектором Газа по окончании проводимой сейчас там военной операции израильской армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, что палестинская автономия в своей нынешней форме неспособна принять ответственность за сектор Газа", - сказал он.

Нетаньяху добавил, что считает невозможным передать Аббасу управление Газой после того, как за анклав сражалась армия Израиля. Кроме того, он заметил, что Аббас до сих пор не осудил нападение на Израиль, совершенное радикалами из боевого крыла ХАМАС 7 октября.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Qəzzaya nəzarətin Abbas administrasiyasına verilməsi ehtimalını rədd edib

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