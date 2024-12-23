Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ атаковать стратегические объекты хуситов

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене, и эта атака была "не последняя".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене, и эта атака была "не последняя".

Как передает Report, об этом премьер сообщил в ходе выступления в Кнессете (парламенте), трансляцию которого вела его канцелярия.

"В последние дни мы вместе с министром обороны дали указание ЦАХАЛ атаковать стратегические объекты хуситов точными ударами. Мы уничтожили значительные террористические активы, которые использовали хуситы. Это не первая и не последняя атака", - сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль установил очень простой принцип, согласно которому, тот, кто пытается нанести вред Израилю, получает такой же ответ с бескомпромиссной силой.

"Израиль укрепляет свою сдерживающую мощь, он наносит удары по своим врагам и разрушает террористические сателлиты Ирана одного за другим", - добавил он.

По данным ЦАХАЛ, 21 декабря утром из Йемена была выпущена ракета в направлении центральной части Израиля, которая упала в районе Тель-Авива. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 14 человек.