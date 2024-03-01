Нетаньяху: Операция армии Израиля в Рафахе нужна для полной победы над ХАМАС

Израиль не отказывается от планов проведения операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, она необходима для полной победы над вооруженными формированиями палестинского радикального движения ХАМАС.

Израиль не отказывается от планов проведения операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, она необходима для полной победы над вооруженными формированиями палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"На юге мы продолжаем уничтожение батальонов ХАМАС в Хан-Юнисе. И скажу вам ясно: продолжение будет. Победа над ХАМАС требует уничтожения всех остающихся батальонов ХАМАС как в центре сектора Газа, так и в Рафахе", - отметил он.

При этом Нетаньяху заверил, что Израиль будет проводить эту операцию "с эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий".

"Мы будем это делать, заботясь о гуманитарных потребностях, и мы будем это делать в соответствии с международным правом, потому что именно так мы действуем", - сказал премьер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.