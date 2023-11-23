Нетаньяху обвинил ООН в слишком медленной реакции на кризис в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ООН слишком медленно реагирует на нарастающий гуманитарный кризис в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ООН слишком медленно реагирует на нарастающий гуманитарный кризис в секторе Газа.

Как передает Report , об этом он заявил на встрече со своими коллегами из Бельгии и Испании Александром Де Кроо и Педро Санчесом.

"Я еще не видел тех усилий ООН и международных агентств, которые хотел бы видеть", - заявил Нетаньяху.

"Приближается зима, и нет причин не установить в безопасных зонах [в секторе Газа] десятки тысяч палаток. Но ООН не входит в безопасные зоны, и меня это поражает", - добавил премьер.

Он отметил, что Израиль "открыл безопасный коридор [для перемещения жителей] из северной части сектора Газа на юг" палестинского анклава, и сообщил, что после этого "число жертв среди гражданского населения [в секторе] снижается". "Военные действия заставили жителей прислушаться к нашим предупреждениям и уйти на юг [анклава]. Когда они попали на юг, они получили доступ к гуманитарной помощи", - указал Нетаньяху.