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Нетаньяху обвинил ООН в слишком медленной реакции на кризис в Газе

Нетаньяху обвинил ООН в слишком медленной реакции на кризис в Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ООН слишком медленно реагирует на нарастающий гуманитарный кризис в секторе Газа.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 20:43
Нетаньяху обвинил ООН в слишком медленной реакции на кризис в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ООН слишком медленно реагирует на нарастающий гуманитарный кризис в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече со своими коллегами из Бельгии и Испании Александром Де Кроо и Педро Санчесом.

"Я еще не видел тех усилий ООН и международных агентств, которые хотел бы видеть", - заявил Нетаньяху.

"Приближается зима, и нет причин не установить в безопасных зонах [в секторе Газа] десятки тысяч палаток. Но ООН не входит в безопасные зоны, и меня это поражает", - добавил премьер.

Он отметил, что Израиль "открыл безопасный коридор [для перемещения жителей] из северной части сектора Газа на юг" палестинского анклава, и сообщил, что после этого "число жертв среди гражданского населения [в секторе] снижается". "Военные действия заставили жителей прислушаться к нашим предупреждениям и уйти на юг [анклава]. Когда они попали на юг, они получили доступ к гуманитарной помощи", - указал Нетаньяху.

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