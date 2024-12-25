Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от достигнутых договоренностей в сделке по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от уже достигнутых договоренностей и создании трудностей на пути к заключению сделки по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от уже достигнутых договоренностей и создании трудностей на пути к заключению сделки по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы израильского кабмина.

"Террористическая организация ХАМАС продолжает лгать, отказывается от уже достигнутых договоренностей и продолжает создавать трудности на переговорах. Израиль продолжит неустанные усилия по возвращению всех заложников", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 23 декабря Нетаньяху, выступая с трибуны Кнессета (парламент), заявлял о "некотором прогрессе" на переговорах по освобождению заложников.