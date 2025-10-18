Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 21:03
    Нетаньяху: КПП Рафах не откроют до дальнейшего уведомления

    Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа останется закрытым до дальнейшего уведомления.

    Как передает Report, об это заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, вопрос о его открытии будет рассмотрен после выполнения ХАМАС положений соглашения о возвращении останков погибших заложников.

    "Премьер-министр Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

    18 октября посольство Палестины в Каире заявило, что погранпункт "Рафах" на границе Египта и палестинского сектора Газа возобновит свою работу 20 октября.

    КПП "Рафах" Биньямин Нетаньяху
    Netanyahu: "Rəfah" nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbəti xəbərdarlığa qədər açılmayacaq

    Последние новости

    21:33
    Фото

    В Нахчыване организована медицинская акция для семей шехидов

    Здоровье
    21:31

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников

    Другие страны
    21:22

    В США проходят многотысячные митинги против политики властей

    Другие страны
    21:03

    Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

    Другие страны
    20:44
    Видео

    В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

    Армия
    20:35

    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    20:31

    СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

    Другие страны
    20:08

    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    В регионе
    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей