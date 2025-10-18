Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа останется закрытым до дальнейшего уведомления.

Как передает Report, об это заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, вопрос о его открытии будет рассмотрен после выполнения ХАМАС положений соглашения о возвращении останков погибших заложников.

"Премьер-министр Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

18 октября посольство Палестины в Каире заявило, что погранпункт "Рафах" на границе Египта и палестинского сектора Газа возобновит свою работу 20 октября.