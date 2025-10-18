İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Netanyahu: "Rəfah" nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbəti xəbərdarlığa qədər açılmayacaq

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 21:31
    Netanyahu: Rəfah nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbəti xəbərdarlığa qədər açılmayacaq
    Benyamin Netanyahu

    Misir-Qəzza zolağı sərhədindəki "Rəfah" nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbəti xəbərdarlığa qədər bağlı qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, keçidin açılması məsələsinə HƏMAS ölən girovların qalıqlarının qaytarılması ilə bağlı razılaşmanın müddəalarını yerinə yetirdikdən sonra baxılacaq.

    Bununla yanaşı, Fələstinin Qahirədəki səfirliyi Misir və Fələstinin Qəzza zolağı arasındakı Rəfah sərhəd-keçid məntəqəsinin oktyabrın 20-də fəaliyyətini bərpa edəcəyini açıqlayıb.

    Binyamin Netanyahu Qəzza Rəfah
