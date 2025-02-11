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Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля

Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 21:22
Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля

Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

"Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС", - сообщил Нетаньяху по итогам продолжавшегося четыре часа заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

При этом он не уточнил, какое число заложников требует освободить Израиль к субботе.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu HƏMAS-a xəbərdarlıq edib

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