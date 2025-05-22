Нетаньяху: Израиль усилит безопасность своих дипмиссий после гибели дипломатов в США

В посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности после того, как два сотрудника израильского диппредставительства были убиты во время мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне.

В посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности после того, как два сотрудника израильского диппредставительства были убиты во время мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей", - заявил он.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и генпрокурора Пэм Бонди "за четкую позицию в отношении антисемитизма".

Отметим, что в результате стрельбы у музея были убиты два сотрудника посольства Израиля. Подозреваемого задержали.