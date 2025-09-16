Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленность

    Израиль создаст у себя самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, который не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений.

    Как передает Report, об этом объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    "Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной израильской экономике. 

    Днем ранее Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с усиливающейся экономической изоляцией из-за затянувшейся войны в Газе и будет вынуждена становиться более самодостаточной.

