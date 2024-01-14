Нетаньяху: Израиль продолжит войну несмотря на Международный суд ООН

Израиль продолжит борьбу с палестинским движением ХАМАС до победы, несмотря на давление со стороны Международного суда ООН в Гааге.

Израиль продолжит борьбу с палестинским движением ХАМАС до победы, несмотря на давление со стороны Международного суда ООН в Гааге.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции.

"Никто нас не остановит - ни Гаага, ни [иранская] "Ось зла", никто другой", - добавил израильский премьер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.