Нетаньяху: Израиль продолжит "беспощадно" бить по "Хезболлах" по всему Ливану

Израиль продолжит наносить удары по движению "Хезболлах" по всему Ливану, включая Бейрут.

Израиль продолжит наносить удары по движению "Хезболлах" по всему Ливану, включая Бейрут.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, которое распространила его канцелярия.

"Мы (Израиль - ред.) продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболлах" во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения во время посещения базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подвергшейся атаке с ливанской территории.

По словам премьера, Израиль ведет тяжелую борьбу против иранской "оси зла", цель которой состоит в уничтожении Израиля.

"Мы (Израиль - ред.) продолжаем сражаться, мы платим тяжелую цену, но добиваемся огромных успехов", - отметил премьер.

Напомним, что вечером 13 октября армия Израиля сообщила, что ее базу близ Биньямины, где проходили подготовку военнослужащие бригады "Голани", атаковал беспилотник, запущенный из Ливана вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Армия официально подтвердила гибель четырех военных - все они рядовые из бригады "Голани". Еще семеро военнослужащих получили тяжелые ранения.