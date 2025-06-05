Нетаньяху: Израиль привлек палестинские кланы для борьбы с ХАМАС

Израиль привлек на свою сторону ряд палестинских кланов в секторе Газа для борьбы с радикальным движением ХАМАС.

Израиль привлек на свою сторону ряд палестинских кланов в секторе Газа для борьбы с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"По совету сил безопасности мы задействовали кланы в Газе, выступающие против ХАМАС. Это только на благо - спасает жизни наших солдат", - сказал он в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Отмечается, что Израиль в Газе "действует с умом, решимостью и полной поддержкой системы безопасности для достижения главной цели - полного разгрома террористической организации ХАМАС".

"Израиль продолжит действовать на всех фронтах до достижения полной победы", - отмечается в заявлении.