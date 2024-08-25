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Нетаньяху: Израиль придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему

Нетаньяху: Израиль придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему Израиль полон решимости защищать себя и придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему.
Другие страны
25 августа 2024 г. 11:23
Нетаньяху: Израиль придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему

Израиль полон решимости защищать себя и придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале заседания военно-политического кабинета страны.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома, и продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам - мы бьем по нему", - заявил Нетаньяху.

По его словам, с утра поступила информация о планах "Хезболлах" атаковать Израиль.

"Вместе с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы", - продолжил премьер.

"С тех пор Армия обороны Израиля действует, чтобы предотвратить создавшуюся угрозу. Армия уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращает многие другие угрозы и действует с большой силой - как в обороне, так и в нападении", - отметил Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал граждан Израиля "следовать инструкциям Управления тыла".

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Версия на английском языке PM highlights Israel’s determination to defend itself

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