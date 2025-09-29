Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 23:49
    Израиль останется в периметре безопасности в Секторе Газа в обозримом будущем.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, комментируя мирный план США по Газе на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

    "Если ХАМАС согласится на ваш план (обращается к Трампу - ред.), первым шагом станет частичный вывод войск, за которым последует освобождение всех наших заложников в течение 72 часов. Следующим шагом станет создание международного органа, ответственного за полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - комментирует Нетаньяху план по Газе.

    Он поясняет, что дальнейший и полный вывод израильских войск будет зависеть от "степени разоружения (ХАМАС - ред.) и демилитаризации" анклава.

