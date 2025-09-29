Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

Израиль останется в периметре безопасности в Секторе Газа в обозримом будущем.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, комментируя мирный план США по Газе на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Если ХАМАС согласится на ваш план (обращается к Трампу - ред.), первым шагом станет частичный вывод войск, за которым последует освобождение всех наших заложников в течение 72 часов. Следующим шагом станет создание международного органа, ответственного за полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - комментирует Нетаньяху план по Газе.

Он поясняет, что дальнейший и полный вывод израильских войск будет зависеть от "степени разоружения (ХАМАС - ред.) и демилитаризации" анклава.