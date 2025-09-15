Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

Израиль и США продолжат совместные действия для противостояния общим врагам.

Как передает Report со ссылкой наTimes of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместного выступления с госсекретарем США Марко Рубио, находящимся с визитом в стране.

Нетаньяху высоко оценил "общую решимость" двух стран и решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерной программе Ирана.

Он подчеркнул, что визит Рубио является явным признаком того, что США поддерживают Израиль в борьбе с антисемитизмом и "слабыми правительствами", которые демонизируют Израиль.

"Мы продолжим действовать вместе", чтобы противостоять общим врагам и защитить общую цивилизацию", - заявил премьер-министр.

Он также подтвердил намерение Израиля добиться полной победы над ХАМАС в секторе Газа.

"Мы привержены возвращению всех наших заложников домой и благодарны президенту Трампу за его помощь в этом процессе", - добавил он.

Он добавил, что Трамп проявил последовательное лидерство, смелость и ясность действий, что сделало двусторонние отношения между Израилем и США "сильнее, чем когда-либо прежде"