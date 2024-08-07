Нетаньяху: Израиль готов как к обороне, так и к нападению

Израильская армия готова как к оборонительным, так и к наступательным действиям.

Израильская армия готова как к оборонительным, так и к наступательным действиям.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Мы наносим удары по нашим врагам и полны решимости защитить себя", - сказал он на встрече с армейскими новобранцами во время визита на военную базу Тель-ха-Шомер в пригороде Тель-Авива.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения "Хезболла" на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа. Иран в ходе атаки на Израиль планирует ударить по правительственным зданиям в Иерусалиме и Тель-Авиве, в том числе по офису премьер-министра Биньямина Нетаньяху и парламенту.