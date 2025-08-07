О нас

Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен аннексировать сектор Газа.
7 августа 2025 г. 19:41
Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

Израиль планирует взять под военный контроль весь сектор Газа, но в дальнейшем передать управление вооруженным силам арабских стран, которые смогут "правильно" управлять территорией.

Как передает Report, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы намерены это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли Израиль взять под контроль всю прибрежную полосу протяжённостью 26 миль. "Мы не хотим оставаться там. Мы хотим создать периметр безопасности. Мы не хотим управлять Газой, не хотим находиться там в качестве правящей силы", - пояснил он.

По словам Нетаньяху, цель Израиля - передать Газу "арабским силам", которые будут управлять территорией так, чтобы она не представляла угрозы для Израиля и обеспечивала достойную жизнь для жителей анклава.

Заявление прозвучало на фоне международной критики в адрес Израиля за гуманитарную ситуацию в Газе, а также на фоне споров о будущем послевоенного управления анклавом.

19:04

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен аннексировать сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сообщил в интервью индийскому англоязычному изданию CNN-News18.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "не будет аннексировать Газу" и планирует передать контроль над территорией "переходному управляющему органу", не указав деталей.

Он также подтвердил ключевые цели Израиля в нынешнем конфликте - полное уничтожение ХАМАС и безусловное освобождение всех оставшихся в плену заложников. По словам израильского премьера, боевые действия могут завершиться быстро, если движение сложит оружие и отпустит всех похищенных.

Ранее Ynet сообщал, что правительство Израиля во главе с Нетаньяху готовится одобрить планы перехода к полной оккупации сектора Газа.

