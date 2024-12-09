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Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся под контролем Израиля

Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся под контролем Израиля Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 22:36
Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся под контролем Израиля

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля", - сказал он

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что наблюдательные силы организации продолжают оставаться на своих позициях на Голанских высотах.

"Ситуация остается спокойной, и сотрудники организации находятся на своих постах, выполняя свой мандат", - сказал Дюжаррик.

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