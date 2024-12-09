Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся под контролем Израиля

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.
"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля", - сказал он
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что наблюдательные силы организации продолжают оставаться на своих позициях на Голанских высотах.
"Ситуация остается спокойной, и сотрудники организации находятся на своих постах, выполняя свой мандат", - сказал Дюжаррик.