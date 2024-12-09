Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся под контролем Израиля

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля", - сказал он

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что наблюдательные силы организации продолжают оставаться на своих позициях на Голанских высотах.

"Ситуация остается спокойной, и сотрудники организации находятся на своих постах, выполняя свой мандат", - сказал Дюжаррик.