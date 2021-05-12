О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля
Другие страны
12 мая 2021 г. 01:02
Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
Биньямин Нетаньяху

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — отметил израильский лидер в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

Отметим, что вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям.

Газета The Times of Israel написала, что один человек был убит и по меньшей мере восемь получили ранения, когда боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. В результате обстрелов также сгорел один автобус.

В то же время новостной портал Ynet сообщил о гибели женщины в результате ракетного обстрела города Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Netanyahu: HƏMAS tərəfdarları raket atəşi üçün öz həyatlarını ödəyəcəklər

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
ФотоВ Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
9 мая 2021 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi