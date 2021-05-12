Нетаньяху: Атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — отметил израильский лидер в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

Отметим, что вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям.

Газета The Times of Israel написала, что один человек был убит и по меньшей мере восемь получили ранения, когда боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. В результате обстрелов также сгорел один автобус.

В то же время новостной портал Ynet сообщил о гибели женщины в результате ракетного обстрела города Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива.