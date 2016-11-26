Нетаниягу поблагодарил Аббаса за помощь в тушении пожаров

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 26 ноября позвонил председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу (Абу Мазену) и поблагодарил за помощь в борьбе с пожарами.

Как передает Report, Нетаниягу поблагодарил Аббаса за содействие и за присланные восемь пожарных расчетов, принимавших участие в борьбе с огнем в районе Хайфы и под Иерусалимом.

Глава правительства Израиля также указал на то, что евреи и арабы вместе принимали тех, кто был вынужден бежать из своих домов, спасаясь от пожаров.

Напомним, помимо ПА, помощь в борьбе с огнем оказали Иордания и Египет, а также Россия, Украина, Азербайджан, Турция, Италия, Кипр, Хорватия, Греция и другие государства.