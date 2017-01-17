 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нетаньяху заявил, что намерен возглавлять Израиль многие годы

    Премьер-министр также отверг обвинения со стороны СМИ в злоупотреблениях

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг все обвинения со стороны СМИ в злоупотреблениях и заявил, что собирается возглавлять партию "Ликуд" и правительство еврейского государство еще многие годы.

    Как передает Report, об этом он заявил на заседании парламентской фракции.

    "В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер.

    "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi