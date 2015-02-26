Нетаньяху: США и другие страны "сдались" в вопросе Ирана

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил США и другие крупнейшие державы в том, что они "сдались" и отказались от усилий, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что выступая перед своими сторонниками, израильский премьер заявил, что не намерен терпеть такую ситуацию.

Эти заявления были сделаны на фоне возросшего напряжения в отношениях Израиля и администрации президента США Барака Обамы из-за планов Нетаньяху на следующей неделе выступить с речью в конгрессе США, куда его пригласили республиканцы.

Госсекретарь США Джон Керри в ответ заявил, что Нетаньяху, вероятно, исходит из неверной оценки хода переговоров с Ираном.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что визит Нетаньяху в Вашингтон для речи в конгрессе будет иметь "разрушительный" эффект для отношений США и Израиля.