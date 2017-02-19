Нетаньяху: союз Израиля и США окреп благодаря общему видению угрозы со стороны Ирана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Альянс между Израилем и США укрепился благодаря общему видению угроз, в частности, со стороны Ирана, а также новых возможностей на Ближнем Востоке.

Как передает Report, такое мнение высказал на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который на прошлой неделе совершил первый с момента избрания Дональда Трампа президентом США визит.

"Союз между Израилем и Соединенными Штатами всегда был нерушим, но этот союз еще более окреп, - приводит высказывания Нетаньяху его канцелярия. - Он окреп по двум причинам: прежде всего, существуют многолетние личные отношения между мною и президентом Трампом, и это важно, но вторая, более важная причина - это наше общее видение опасностей и возможностей на Ближнем Востоке".

По его словам, главным разделяемым лидерами двух стран видением является оценка растущей угрозы со стороны Ирана. "Мы оба видим главное - растущую угрозу со стороны Ирана и необходимость противостояния иранской агрессии в различных областях", - подчеркнул премьер.

Глава израильского правительства сообщил также, что и он, и Трамп считают возможным объединение стран региона для отражения иранской угрозы и достижения мира.

"Мы узрели возможность попытки создания основы для формирующихся интересов между Израилем, США и другими странами региона" с целью "отражения иранской угрозы, поиска новых возможностей и нормализации" отношений, сказал Нетаньяху.