Нетаньяху: Cоглашение по ядерной программе Ирана представляет угрозу для Израиля

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Соглашение по ядерной программе Ирана представляет собой угрозу для Израиля". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, заявил, выступая на церемонии приведения к присяге кнессета (парламента) 20-го созыва, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Самой большой угрозой для нашей безопасности и нашего будущего (Государства Израиль - прим. корр.) остаются усилия Ирана, направленные на создание ядерного оружия", - сказал он. "Вырисовывающееся в Лозанне соглашение открывает (Исламской Республике) дорогу к этой цели", - добавил Нетаньяху.