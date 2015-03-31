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    Нетаньяху: Cоглашение по ядерной программе Ирана представляет угрозу для Израиля

    Самой большой угрозой для нашей безопасности и нашего будущего остаются усилия Ирана, направленные на создание ядерного оружия

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Соглашение по ядерной программе Ирана представляет собой угрозу для Израиля". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, заявил, выступая на церемонии приведения к присяге кнессета (парламента) 20-го созыва, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    "Самой большой угрозой для нашей безопасности и нашего будущего (Государства Израиль - прим. корр.) остаются усилия Ирана, направленные на создание ядерного оружия", - сказал он. "Вырисовывающееся в Лозанне соглашение открывает (Исламской Республике) дорогу к этой цели", - добавил Нетаньяху.

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