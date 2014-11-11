Нетаньяху распорядился разрушить дома террористов, убивших двух израильтян

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился разрушить дома террористов, убивших в понедельник двух израильтян, напав на них с ножом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии израильского премьера. Глава правительства "распорядился о проведении серии мер против террористов, включая усиление присутствия сил безопасности на местах в районах повышенной напряженности, а также разрушение домов террористов", - говорится в документе.

В понедельник трое израильтян получили ранения в результате нападения вооруженного ножом палестинца в еврейском поселении Алон-Швут на Западном берегу Иордана. Как проинформировали медицинские службы страны, одна из пострадавших - 25-летняя израильтянка - от полученных ранений скончалась.

Ранее в тот же день 18-летний палестинец напал с ножом на 20-летнего солдата на одном из железнодорожных терминалов в Тель-Авиве. Военнослужащий позднее скончался в больнице, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Нетаньяху поздно вечером в понедельник созвал на экстренное совещание глав всех силовых ведомств страны. В частности, в заседании принимали участие министр обороны Моше Яалон, министр общественной безопасности Ицхак Ааронович, глава генштаба израильской армии Бенни Ганц, директор Общей службы безопасности Израиля Йорам Коэн, шеф полиции Йоханан Данино и генеральный прокурор Иехуда Вайнштейн.