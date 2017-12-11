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    Нетаньяху: Примите то, что Иерусалим - столица Израиля

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к палестинцам.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ихлас" (İhlas).

    По информации агентства, премьер-министр Израиля выступил с таким заявлением на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, обращаясь к палестинцам, он сказал: " Примите то, что Иерусалим - столица Израиля".

    Отметим, что Б. Нетаньяху несколько дней назад поприветствовал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и назвал это решение "историческим". 

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