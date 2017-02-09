Нетаньяху обвинил Бельгию в антиизраильском курсе и велел вызвать посла

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать в МИД посла Бельгии, выразив недовольство встречей премьер-министра королевства с руководством организаций левого толка, которые занимаются мониторингом действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия премьера.

Во время визита в еврейское государство премьер-министр Бельгии Шарль Мишель встретился с лидерами "Бецелем" и "Шоврим Штика" — движений, которые их оппоненты обвиняют в подрыве международной репутации Израиля и создании угрозы судебного преследования военных и политиков.

"Нетаньяху поручил МИД вызвать для разъяснений посла Бельгии в Израиле. Израиль негативно расценивает… встречу премьер-министра Бельгии, находящегося в Израиле, с лидерами "Шоврим Штика" и "Бецелем". В Бельгии по-прежнему в силе инициативы генерального прокурора предать суду высокопоставленных должностных лиц, в том числе Ципи Ливни и офицеров Армии обороны Израиля", — заявила канцелярия премьера.

"Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику или намерено продолжать антиизраильский курс", — говорится в пресс-релизе.

Нетаньяху также распорядился "продвигать законопроект, препятствующий финансированию иностранными государствами неправительственных организаций, которые наносят вред солдатам Армии обороны Израиля", сообщила канцелярия.