Нетаньяху: Израиль продолжит сотрудничать с США по Ирану

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Израиль будет продолжать сотрудничество с США по иранской проблеме, несмотря на разногласия по соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Несмотря на наши разногласия по иранскому ядерному соглашению, я верю, что США и Израиль должны работать вместе, чтобы обеспечить выполнение Ираном (условий) соглашения, сдерживать региональную агрессию Ирана и сражаться с иранским терроризмом по всему миру", — сказал Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее Евреев Северной Америки в Вашингтоне.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.