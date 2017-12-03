Нетаньяху: Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Власти Израиля не допустят постоянного военного присутствия Ирана в Сирии и не позволят Тегерану обзавестись ядерным оружием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление опубликовал в субботу на своей странице в Facebook премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы не позволим [иранскому] режиму, стремящемуся к уничтожению еврейского государства, обзавестись ядерным оружием, мы не допустим постоянного военного присутствия этого режима в Сирии, где они пытаются обосноваться с открытым намерением уничтожить наше государство", - сказал глава правительства Израиля.