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    Нетаньяху: Израиль готов отражать возможные атаки из сектора Газа, Голанских высот и Ливана

    Мы не допустим атак против нас

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Израиль готов отражать возможные атаки из сектора Газа, Голанских высот и Ливана, сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

    "Мы не допустим атак против нас — ни из сектора Газа, ни с Голанских высот, ни с ливанской границы или откуда-либо еще", — отметил он.

    "Среди международного сообщества есть те, кто обвиняет вас, пилотов армии обороны Израиля, в совершении военных преступлений. Вы защищаете страну, и страна защитит вас", - цитирует Нетаньяху Report со ссылкой на Росбалт.

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