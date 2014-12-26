Нетаньяху: Израиль готов отражать возможные атаки из сектора Газа, Голанских высот и Ливана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Израиль готов отражать возможные атаки из сектора Газа, Голанских высот и Ливана, сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

"Мы не допустим атак против нас — ни из сектора Газа, ни с Голанских высот, ни с ливанской границы или откуда-либо еще", — отметил он.

"Среди международного сообщества есть те, кто обвиняет вас, пилотов армии обороны Израиля, в совершении военных преступлений. Вы защищаете страну, и страна защитит вас", - цитирует Нетаньяху Report со ссылкой на Росбалт.