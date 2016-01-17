Нетаньяху: Иран не отказался от своих амбиций после договора по атому

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не разделяет всеобщего ликования по поводу начала имплементации плана действий по иранскому атому и считает, что Иран все еще "не отказался от своих амбиций по обладанию ядерным оружием", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Даже после подписания ядерного соглашения Иран не отказался от своих амбиций по обладанию ядерным оружием и продолжает дестабилизировать средневосточный регион и представляет угрозу миру, нарушая международные соглашения", — цитирует агентство Франс Пресс главу израильского правительства.

Нетаньяху отметил, что Израиль будет "внимательно следить за выполнением соглашения и предостерегает от его нарушения".

"Мировые державы и МАГАТЭ должны внимательно следить за деятельностью Ирана в том, что касается его ядерных объектов, чтобы быть уверенными, что он не продолжает развивать у себя ядерное вооружение", — добавил Нетаньяху.

В субботу страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.