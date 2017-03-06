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    Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону угрозу Ирана

    Они говорили о необходимости совместной работы для противодействия этим угрозам

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с позвонившим ему президентом США Дональдом Трампом угрозы, исходящие от Ирана, и сотрудничество в их нейтрализации.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

    "Сегодня вечером президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху… Оба лидера подробно обсудили опасности, которые несут в себе ядерная сделка с Ираном и злонамеренное поведение Ирана в регионе. Они говорили о необходимости совместной работы для противодействия этим угрозам", — сказано в пресс-релизе.

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