Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону угрозу Ирана

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с позвонившим ему президентом США Дональдом Трампом угрозы, исходящие от Ирана, и сотрудничество в их нейтрализации.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

"Сегодня вечером президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху… Оба лидера подробно обсудили опасности, которые несут в себе ядерная сделка с Ираном и злонамеренное поведение Ирана в регионе. Они говорили о необходимости совместной работы для противодействия этим угрозам", — сказано в пресс-релизе.