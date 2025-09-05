Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 10:51
За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВС России восьми населенных пунктов Харьковской области (Украина) погибли три человека, еще шестеро пострадали.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
Он также отметил, что власти продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших регионах.
Последние новости
11:09
За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений АзербайджанаИКТ
11:06
Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNetИКТ
11:00
Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасностиИКТ
10:51
Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за суткиДругие страны
10:51
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:50
Эстония поддержит развитие кибердипломатии в АзербайджанеИКТ
10:45
Фото
Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
10:38
Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничестваАрмия
10:29