    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    05 сентября, 2025
    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВС России восьми населенных пунктов Харьковской области (Украина) погибли три человека, еще шестеро пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

    Он также отметил, что власти продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших регионах.

    Украина Россия российско-украинская война Харьковская область ракетные обстрелы

