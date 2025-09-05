İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    05 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Xarkovun atəşə tutulması nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var

    Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Xarkov vilayətinin (Ukrayna) səkkiz yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində üç nəfər həlak olub, daha altı nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki,  bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sineqobov məlumat verib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, hökumət zərər çəkmiş bölgələrdə elektrik təchizatını bərpa etməyə davam edir.

