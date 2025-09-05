Xarkovun atəşə tutulması nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 11:14
Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Xarkov vilayətinin (Ukrayna) səkkiz yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində üç nəfər həlak olub, daha altı nəfər xəsarət alıb.
"Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sineqobov məlumat verib.
O, həmçinin qeyd edib ki, hökumət zərər çəkmiş bölgələrdə elektrik təchizatını bərpa etməyə davam edir.
