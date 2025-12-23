İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Zahid Oruc: Dünya liderləri İlham Əliyevi yeni geosiyasi reallıqların memarı kimi qəbul edirlər

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:26
    Zahid Oruc: Dünya liderləri İlham Əliyevi yeni geosiyasi reallıqların memarı kimi qəbul edirlər

    İşğal dövründə İlham Əliyevə ünvanlanan təbriklərdə sabitlik, regional əməkdaşlıq, enerji tərəfdaşlığı kimi ehtiyatlı və neytral diplomatik terminlərdən istifadə olunurdu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Zahid Oruc Milli Məclisin plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    "İndi eyni dünya liderləri İlham Əliyevi yeni geosiyasi reallıqların memarı, qalib prezident, regional nizamın qurucusu və strateq kimi qəbul edirlər. Təbriklərin dili dəyişib, çünki dövlətimizin siyasi çəkisi artıb və liderin qalib statusu dünyada təsdiqlənib", - deputat əlavə edib.

    Zahid Oruc bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Qarabağda təkcə infrastruktur qurmur, eyni zamanda dünyaya qayıtmaq barədə mesaj verir.

    "Yəni biz qayıtmışıq, özü də əbədi dönmüşük və yalnız binalar tikmirik, həm də siyasi gələcəyimizi inşa edirik", - o deyib.

    İlham Əliyev Azərbaycan Zahid Oruc Milli Məclis

    Son xəbərlər

    12:09

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Digər
    12:08

    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:06

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:06

    Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıb

    İKT
    12:02

    Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

    Energetika
    12:01

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

    Din
    11:59

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:59
    Foto

    Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    11:57

    BMT rəsmisi: Uşaqların rəqəmsal dünyada təhlükəsiz iştirakı təmin olunmalıdır

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti