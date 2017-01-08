Несколъко мирных жителей убиты при налете ВВС коалиции на востоке иракского города Мосул

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Пятнадцать мирных жителей были убиты при налете боевых самолетов международной коалиции, которую возглавляют США, на востоке иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал Al Jazeera.

Как рассказал начальник хирургического отделения полевого госпиталя близ Мосула доктор Ахмед Раид аль-Хамдани, "несколько самолетов коалиции атаковали колонну из 10 бензовозов, которые развозили топливо местным жителям". В результате авианалета все грузовики были сожжены, погибли 15 местных жителей, находившихся в этот момент рядом с машинами.

Доктор аль-Хамдани подтвердил, что все разбомбленные цистерны предназначались для гражданских лиц и не имели никакого отношения к снабжению формирований террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на которые близ Мосула обычно "охотятся" ВВС международной коалиции.