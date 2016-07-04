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    ​Несколько человек ранены при взрыве возле Мечети Пророка в Медине

    Ранее сообщалось о двух погибших в результате теракта

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Несколько человек получили серьезные ранения в результате взрыва на парковке автомобилей для сотрудников сил специального назначения неподалеку от Мечети Пророка в городе Медина на западе Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщил арабский спутниковый телеканал.

    Ранее сообщалось о двух погибших в результате теракта.

    По информации телеканала, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на парковке автомобилей для сотрудников спецназа к югу от мечети, серьезно пострадали несколько человек.

    Официальной информации от МВД Саудовской Аравии о подробностях произошедшего пока не поступало.

    Ранее взрыв прогремел возле мечети в городе Эль-Катиф на востоке королевства, где также взорвался террорист-смертник. По предварительным данным, в результате теракта никто не пострадал.

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