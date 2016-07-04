​Несколько человек ранены при взрыве возле Мечети Пророка в Медине

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Несколько человек получили серьезные ранения в результате взрыва на парковке автомобилей для сотрудников сил специального назначения неподалеку от Мечети Пророка в городе Медина на западе Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщил арабский спутниковый телеканал.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате теракта.

По информации телеканала, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на парковке автомобилей для сотрудников спецназа к югу от мечети, серьезно пострадали несколько человек.

Официальной информации от МВД Саудовской Аравии о подробностях произошедшего пока не поступало.

Ранее взрыв прогремел возле мечети в городе Эль-Катиф на востоке королевства, где также взорвался террорист-смертник. По предварительным данным, в результате теракта никто не пострадал.