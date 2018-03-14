Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой стал поводом для эвакуации 20 тыс. человек в Италии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Более 20 тыс. человек решено эвакуировать в итальянском приморском городе Фано на Адриатическом побережье после обнаружения там неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным, бомба была обнаружена в одном из центральных районов на месте стройки.

Власти начали эвакуацию людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также местной больницы. Временно прекращено железнодорожное сообщение и закрыт вокзал, расположенный в 1,8 км от места стройки, что считается зоной потенциальной опасности.

Как уточняет агентство ANSA, в рамках операции по обезвреживанию бомбы, планируется взорвать ее в открытом море.