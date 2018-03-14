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    Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой стал поводом для эвакуации 20 тыс. человек в Италии

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Более 20 тыс. человек решено эвакуировать в итальянском приморском городе Фано на Адриатическом побережье после обнаружения там неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    По данным, бомба была обнаружена в одном из центральных районов на месте стройки.

    Власти начали эвакуацию людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также местной больницы. Временно прекращено железнодорожное сообщение и закрыт вокзал, расположенный в 1,8 км от места стройки, что считается зоной потенциальной опасности.

    Как уточняет агентство ANSA, в рамках операции по обезвреживанию бомбы, планируется взорвать ее в открытом море.

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