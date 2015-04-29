​Непалец был спасен из-под завалов спустя 60 часов после землетрясения

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Житель Непала спасен в среду в столице страны Катманду из-под завалов семиэтажного жилого дома спустя 60 часов после его обрушения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Двадцатилетний непалец был обнаружен группой спасателей из Непала, Китая и Турции. Он доставлен в больницу.

Ранее в Катманду также спасли женщину, которая провела под завалами пятиэтажного жилого дома 30 часов. Непалка Сунита Ситаула не пострадала и в настоящий момент находится вместе со своей семьей в одном из временных убежищ. Ее мужу и двум сыновьям удалось выбежать из здания, когда оно начало рушиться. "Такое ощущение, что я оказалась где-то на другой планете", - заявила женщина журналистам.