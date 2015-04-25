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    Число жертв землетрясения в Непале приближается к 900 - ОБНОВЛЕНО

    Властями Непала введен режим чрезвычайного положения

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение, произошедшее в Непале, привело к гибели 876 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на непальские власти.

    Ранее сообщалось о 758 погибших.

    Властями Непала введен режим чрезвычайного положения.

    13:06

    Девочка погибла в Непале из-за упавшей на нее статуи, поврежденной в результате сильного землетрясения, передает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

    Инцидент произошел в парке в окрестностях столицы Катманду, которая оказалась в центре сильного землетрясения магнитудой 7,9. Из столицы поступают сообщения о разрушенных зданиях и десятках пострадавших.

    Землетрясение было зафиксировано в субботу в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра.


    Первая новость опубликована в 12:10

    В Непале произошло сильное землетрясение, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Магнитуда толчков достигла 7,4 баллов. По сообщениям очевидцев, толчки чувствовались не только в гималайской стране, но и на севере Индии, в том числе в Нью-Дели.

    Сообщается, что аэропорт столицы Непала Катманду закрылся в связи с землетрясением.

    "Аэропорт закрыт, много разрушений", - говорится в twitter газеты Times of India.

    О жертвах и пострадавших не сообщается.

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