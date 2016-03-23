Непал стал официальным партнером по диалогу ШОС

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов и министр иностранных дел Непала Камал Тхапа подписали меморандум о предоставлении Непалу статуса партнера по диалогу ШОС.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ШОС, Р.Алимов назвал решение, которое было принято на прошлогоднем саммите в Уфе, знаменательным. Участие Непала в работе ШОС, по его словам, станет вкладом в дело дальнейшего развития организации.

"Мы убеждены, что статус партнера по диалогу ШОС позволит Непалу активно подключиться к многоплановой и разносторонней деятельности организации посредством активного участия в действующих механизмах взаимодействия", - отметил генсек ШОС.