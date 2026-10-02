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    Непал снизит уровень воды в четырех ледниковых озерах из-за угрозы наводнений

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 18:14
    Непал снизит уровень воды в четырех ледниковых озерах из-за угрозы наводнений

    Непал в текущем финансовом году начнет проект по снижению уровня воды в четырех высокогорных ледниковых озерах для уменьшения риска разрушительных наводнений.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей страны.

    Проект охватит озера Тхулаги, Лоуэр-Барун, Лумдинг-Тшо и Хонгу II, расположенные в центральной и восточной частях Непала на высоте от 4 050 до 5 483 метров.

    По словам эксперта государственного исследовательского центра Субаша Туладхара, воду будут контролируемо отводить по каналам в близлежащие реки, чтобы снизить риск прорыва естественных дамб и последующих паводков.

    Проектные работы и детальные исследования начнутся в финансовом году, который продлится до середины июля 2027 года. Непосредственное снижение уровня воды может занять до шести лет.

    Стоимость проекта оценивается в $50 млн. Его профинансируют Зеленый климатический фонд, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительство Непала.

    Решение было принято после августовской катастрофы в приграничном с Китаем регионе, где обрушение ледника вызвало оползни и внезапное наводнение. В результате погибли более 1,4 тыс. человек, еще свыше 5 тыс. числятся пропавшими без вести.

    Стихийные бедствия Наводнение Непал
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