Непал резко поднял плату за восхождение на Эверест

Власти Непала впервые за почти десятилетие приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение Эверест (8 849 м).

Власти Непала впервые за почти десятилетие приняли решение увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение Эверест (8 849 м).

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный директор Департамента туризма Непала Нараяна Прасад Регми.

Теперь плата для иностранцев, восходящих на самую высокую вершину планеты по обычному южному маршруту, в весенний сезон (с марта по май) увеличится на 36% - с $11 тыс. до $15 тыс.

Сборы за восхождение на Эверест в менее популярный сезон с сентября по ноябрь и редко посещаемый сезон с декабря по февраль также увеличатся на 36%, до $7.5 тыс. и $3.75 тыс. долларов соответственно.

"Плата за разрешение не пересматривалась долгое время. Сейчас мы ее обновили", – сказал Регми.

Власти страны также ввели ряд мер, направленных на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев во время восхождения. Согласно новым правилам, каждые два альпиниста теперь должны будут нанять гида. Разрешения на восхождение, ранее действовавшие в течение 75 дней, будут ограничены 55 днями. Кроме того, альпинисты смогут взять с собой только те предметы, которые указаны в разрешительной документации, выданной Департаментом туризма.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября. Они не затронут уже подтвержденные бронирования на 2025 год.