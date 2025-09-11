Непал предоставил бесплатное продление виз застрявшим в стране туристам

Департамент иммиграции Непала объявил о бесплатном продлении виз для иностранных туристов, срок действия которых истек после 8 сентября.

Как передает Report, об этом пишет газета The Katmandu Post.

Как сообщили в Совете по туризму Непала, решение принято для того, чтобы избежать проблем с поездками у гостей страны, чьи визы оказались просроченными.

Продлить визу можно будет бесплатно непосредственно при выезде из страны - на иммиграционной стойке международного аэропорта Трибхуван в Катманду.

Сегодня Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду возобновил свою работу. Аэропорт принимает рейсы из других стран. Отправка самолетов также проходит по расписанию. Аэропорт закрывался в начале недели из-за акции протеста непальской молодежи, которая переросла в беспорядки с захватом и поджогом административных зданий.