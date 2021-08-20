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Немецкий суд оставил в силе пожизненный приговор убийце 8 этнических турок

Немецкий суд оставил в силе пожизненный приговор убийце 8 этнических турок Высший суд Германии постановил, что Беата Цшепе, член неонацистской группы, которая в течение семи лет убивала этнических турок и другие меньшинства, останется в тюрьме до конца своей жизни из-за тяжести своих преступлений.
Другие страны
20 августа 2021 г. 06:35
Немецкий суд оставил в силе пожизненный приговор убийце 8 этнических турок
Беата Цшепе

Высший суд Германии постановил, что Беата Цшепе, член неонацистской группы, которая в течение семи лет убивала этнических турок и другие меньшинства, останется в тюрьме до конца своей жизни из-за тяжести своих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Федеральный суд отклонил ее апелляцию, постановив, что преступления были настолько серьезными, что она должна находиться в тюрьме дольше стандартного пожизненного заключения в 15 лет.

Дальнейшая апелляция невозможна. Точный срок приговора будет определен во время заключения, которое в принципе может длиться до ее смерти. По сообщениям СМИ, ей сейчас 46 лет.

Цшепе была одним из лидеров национал-социалистического подполья, банды, убившей восемь человек турецкого происхождения и одного грека в период с 2000 по 2007 год, а также женщину-полицейского.

Она занималась материально-техническим обеспечением и финансами группы, создавая убежища для убийц.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada 8 türkün qatili ömrünü həbsxanada başa vuracaq

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