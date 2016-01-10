Немецкий посол в Польше вызван в МИД для разъяснений

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Немецкий посол в Варшаве Рольф Никель вызван главой польского МИД Витольдом Ващиковским для разъяснений. Как сообщает DW, причиной послужили "антипольские высказывания немецких политиков", сообщил представитель МИД Польши Артур Дмоховский.

Позже представитель посольства ФРГ заявил, что речь идет не о вызове, а о приглашении на беседу. По его словам, немецкие дипломаты рассчитывают на "партнерский разговор". Встреча должна состояться 11 января.

Ранее в Берлине неоднократно критиковали поправки к законам о Конституционном суде и СМИ, разработанные правоконсервативным правительством страны. Поправки были приняты польским сеймом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

Озабоченность этим законом выразил Евросоюз. Критики считают, что поправки значительно ограничивают свободу слова.

"Есть много причин для того, чтобы задействовать правовой механизм и вести мониторинг действий Варшавы", - заявил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер.

Кроме того, глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что "теперь весь демократический политический спектр "от левых до правых мог бы четко заявить, что подобная политика противоречит базовым европейским ценностям".

Согласно новой редакции закона о СМИ, руководители общественно-правовых телерадиокомпаний будут назначаться напрямую правительством. Противники документа опасаются, что польские СМИ перейдут под контроль властей и станут инструментом правительственной пропаганды. Девятого января в польских городах прошли демонстрации протеста против закона.